Şırnak Seçim Sonuçları 2024: Şırnak Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Şırnak İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Şırnak Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Şırnak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yarka 17 bin 950, DEM Parti adayı Turan Saltan 15 bin 94 oy aldı.

MEHMET YARKA KİMDİR?



Mehmet Yarka, 29 Ocak 1963'te Şırnak'ta doğdu.



İlk, orta ve lise eğitimini Şırnak'ta tamamlayan Yarka, Şırnak İl ve İlçelerini Geliştirme Vakfı kurucu üyeliği ile Genç İşadamları Derneği başkanlığı görevlerini yürüttü. Yarka, 1994-1999 yıllarında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.



2019'da AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığına seçilen Yarka, evli ve 3 çocuk babasıdır.



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