Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 şehit, 2 yaralı

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Jandarma Astsubay Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.
Okunan duaların ardından şehitlerin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in cenazesi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın cenazesi hava yoluyla Hatay'a uğurlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.
ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi.
Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin bugün düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kazada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın (27) memleketi Hatay'ın Payas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Tahir Ertaş ve anne Şule Ertaş'a verdi.
Oğullarının şehadet haberiyle fenalaşan Ertaş çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin sokağına Türk bayrakları asıldı.
Şehidin naaşının baba evine getirileceği ve bugün törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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