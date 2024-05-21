Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Randevusuna gelen sayısı önemli oranda arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu uygulamasıyla birlikte, randevusuna gelen hasta sayısının önemli oranda arttığını söyledi. Bakan Koca, “Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda, sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Randevusuna gelen sayısı önemli oranda arttı

Sağlık Bakanı , Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, 13 Mayıs’ta başlayan Onaylı Randevu uygulamasıyla birlikte, randevusuna gelen vatandaşların sayısında ciddi bir artış olduğunu söyledi.

MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

MHRS'de yeni dönemin ayrıntıları: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

Haberi Görüntüle

Bakan Koca, “Şu ana kadar bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda, sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

“Koordinasyon kurulu toplantımızda değerlendirme yapacağız. Biliyorsunuz bir aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız. Bütün medyaya açık bir şekilde değerlendirme sonuçlarını açıklamış olacağız. Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz; ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

“DAHA ÖNCELİKLİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK”

Vatandaşların sağlık hizmeti talebini karşılamanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Koca, “Amacımız, sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

Teknelere yeni düzenleme geliyor | Bakan Özhaseki: Yatların hepisin kayıt altına alacağız

Teknelere yeni düzenleme geliyor | Bakan Özhaseki: Yatların hepisin kayıt altına alacağız

Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: Sorgulama yapmadan para göndermeyin

Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: Sorgulama yapmadan para göndermeyin

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma

Yüreğir Kaymakamı'na 160 yıla kadar hapis istemi

Yüreğir Kaymakamı'na 160 yıla kadar hapis istemi

Türkiye'nin günlerce takip ettiği Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Eşi Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Türkiye'nin günlerce takip ettiği Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Eşi Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...