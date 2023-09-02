Şırnak’ta çaya giren 2 kuzen boğuldu

Olay, dün öğleden sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi.

Serinlemek için bölgedeki Habur Çayı’na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk’in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Habur Çayı'nda yapılan arama çalışmalarında iki kuzenin cansız bedeni bulundu.

Nurullah ve Resul Berk’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.