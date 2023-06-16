Şırnak'ta kaybolan iki gençten acı haber

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ferhat Şanlı ve 25 yaşındaki İdris Alptekin, salı günü Silopi'ye gitmek için motosikletle evlerinden ayrıldı.
İki gençten uzun süre haber alamayan yakınları polise haber verdi.
Aramalar sürerken; Saklan Köprüsü Göleti’nde iki erkeğe ait cansız bedenler görüldüğü yönünde ihbar yapıldı.
Kimlik tespiti çalışması sonunda iki kişinin Şanlı ile Alptekin olduğunu belirlendi. Gölette gençlerin kullandığı motosiklet de bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Şırnak