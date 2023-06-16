Şırnak'ta kaybolan iki gençten acı haber

Şırnak'ta salı gününden beri aranan Ferhat Şanlı ve İdris Alptekin'in cansız bedenleri Saklan Köprüsü Göleti'nde bulundu. Gençlerin motosikletle kaza geçirip, gölete düştükleri değerlendiriliyor.

Şırnak'ta kaybolan iki gençten acı haber

'ın İdil ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ferhat Şanlı ve 25 yaşındaki İdris Alptekin, salı günü Silopi'ye gitmek için motosikletle evlerinden ayrıldı.

İki gençten uzun süre haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Şırnak'ta kaybolan iki gençten acı haber - 1

Aramalar sürerken; Saklan Köprüsü Göleti’nde iki erkeğe ait cansız bedenler görüldüğü yönünde ihbar yapıldı.

Kimlik tespiti çalışması sonunda iki kişinin Şanlı ile Alptekin olduğunu belirlendi. Gölette gençlerin kullandığı motosiklet de bulundu.

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