Şırnak'ta kaybolan iki gençten acı haber

Aramalar sürerken; Saklan Köprüsü Göleti’nde iki erkeğe ait cansız bedenler görüldüğü yönünde ihbar yapıldı.



Kimlik tespiti çalışması sonunda iki kişinin Şanlı ile Alptekin olduğunu belirlendi. Gölette gençlerin kullandığı motosiklet de bulundu.

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