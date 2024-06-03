Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 6 gündür haber yok

Şırnak Cizre'de 29 Mayıs'ta sabah erken saatlerde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B'yi bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis'ten AFAD personeli ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi dalgıç ekibince çalışma yürütülüyor.



Drone ile havadan takip yapılan çalışmalar karada ve suda da sürüyor.

