Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 6 gündür haber yok

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 6 gündür haber yok

Cizre'de 29 Mayıs'ta sabah erken saatlerde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B'yi bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis'ten AFAD personeli ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi dalgıç ekibince çalışma yürütülüyor.

Drone ile havadan takip yapılan çalışmalar karada ve suda da sürüyor.

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 6 gündür haber yok - 1

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, S.S.B'nin bulunması için AFAD koordinesinde başlatılan çalışmaların ara vermeden sürdüğünü söyledi.

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 6 gündür haber yok - 2

İşlek, "Dicle Nehri'ni boydan boya tarama çalışmalarına başladık. Botlarla nehirde tüm bölgelere bakılıyor. Cizre'de başlayan çalışmalar Suriye ve Irak sınırı boyunca Habur Sınır Kapısı mevkisine kadar devam edecek. Temennimiz en kısa zamanda kızımızın bulunmasıdır." dedi.

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