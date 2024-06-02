Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan öğretmen hayatını kaybetti.

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

Silopi ilçesindeki Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan tarih öğretmeni Mehmet Kınna (26), arkadaşlarıyla piknik yapmak için Uludere ilçesinin Şenoba beldesine gitti.

Serinlemek için Hezil Çayı'na giren Kınna, akıntıya kapıldı.

Genç öğretmen, çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kınna, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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