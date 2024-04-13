Şırnak’ta taciz iddiasıyla kamu görevlisine saldırı: Valilikten açıklama

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını ve 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, “Bugün saat 21.30 sıralarında ilimiz merkezindeki Orman Kavşağında (Z.Ç) adlı kamu görevlisi, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilmiştir. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen (Z.Ç) hastanede tedavi altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan (4) şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi.