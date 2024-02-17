Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Şişli E- kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy’den Ankara istikametinde seyir halinde olan F.S.E. isimli motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. Motosiklette bulunan F.S.E. ve T.E. İsimli şahıslar ise yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda bir şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan iki kişiye müdahale etti. Yapılan incelemlerde, motosiklet sürücüsü F.S.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken T.E. isimli şahsın ise ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.