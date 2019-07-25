Şişli'de köprünün altında sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı.
Levent istikametinden, Mecidiyeköy istikametine gitmekte olan Sinan H.'nin kullandığı 53 AS 087 plakalı beton ve fiber karışımı dış cephe malzemesi yüklü kamyon, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy sapağında bulunan köprünün altından geçtiği sırada sıkıştı.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Yüksekliği 4.10 metre olan köprüye sıkışan kamyon, lastiklerinin havasının indirilmesiyle yaklaşık bir buçuk saat sonra kurtarıldı.
Öte yandan araç sürücüsüne fazla yük taşımaktan ceza yazıldı. Bir süre aksayan trafik aracın kurtarılmasıyla normale döndü.