Şişli'de metruk binada yangın: 1 kişi öldü

Şişli'de yangın çıkan tek katlı metruk binada bir kişi ölü bulundu.

Şişli'de metruk binada yangın: 1 kişi öldü

Fulya Mahallesi Fikir Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tek katlı binanın çatısını sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında binada yanmış ceset bulundu.

Ceset, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga götürüldü.

Polisin yangınla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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