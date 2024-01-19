Şişli'de metruk binada yangın: 1 ölü

Şişli'nin Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Hasat Sokak'ta saat 06.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada yapılan incelemede içeride hareketsiz yatan bir kişi olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 30 yaşındaki İ.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.