Sivas Belediyesi'nden işçilere yüzde 122 zam

Sivas Belediyesi, yüzde 122 zam ile en düşük işçi maaşını 33 bin liraya yükseltti. İşçilerin yıllık ikramiyeleri de yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarıldı.



İmza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana işçilerin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, “Bizler şehrimize hizmet ederken size güvenerek hizmet ediyoruz. Bu şehir temiz olacak diyoruz, temizlik birimimize güveniyoruz. Bu şehrin parkları, bahçesi güvenli olacak diyoruz, park bahçe birimimize güveniyoruz. Bu şehrin idari birimleri vatandaşla iletişim kuracak diyoruz, idari birimlerde çalışan kardeşlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



"ALTYAPIDA ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Bilgin, "Altyapı sorunu olmayacak diyoruz, altyapıda çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Dolayısıyla biz millete yüzü ak, anlı açık çıkıyorsak size güvendiğimizden ve sizin de o güveni boşa çıkarmadığınız içindir. Biz de bunun altında kalmamak adına size daha iyi, daha müreffeh, daha refah içerinde bir hayat yaşatmak adına imkânları en üst seviyeye çıkararak maaşları, özlük haklarını ve sosyal hakları daha da iyileştirmek adına çalıştık, çalışıyoruz. Özbelsan personelimizin taban maaşlarını yüzde 122’lik rekor bir artışla en düşük net 33 bin liraya yükseltiyoruz. Yıllık ikramiyeleri de 30 yevmiyeden 40’a çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından belediye ve sendika yetkileri tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı.