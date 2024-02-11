Sivas Katliam Davası AYM gündeminde

Anayasa Mahkemesi (AYM) Sivas katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruyu, 15 Şubat Perşembe günü ele alacak.

Sivas Katliam Davası AYM gündeminde
Sivas olayları davasında verilen zaman aşımından düşme kararının gerekçesi açıklandı

Sivas olayları davasında verilen zaman aşımından düşme kararının gerekçesi açıklandı

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(AYM), katliamında hayatını kaybedenlerin bireysel başvurularını görüşecek.

Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği savunularak, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin "İnsanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması isteniyor.

Sivas Katliamı Davası zaman aşımından düştü

Katliamı Davası zaman aşımından düştü

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NE OLMUŞTU?

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisi öldürülmüştü.

3 firari sanığın yargılandığı dava, geçen yıl eylül ayında zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmüştü.

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