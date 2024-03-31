Sivas Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Sivas Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Sivas Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Sivas yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 22:38 itibarıyla sonuçlar;



AK PARTİ adayı HİLMİ BİLGİN %42.96 oy oranı ile yarışı 1. sırada götürüyor.



BÜYÜK BİRLİK adayı ADEM UZUN ise %36.64 oy oranı aldı.



MHP'den REHA KARS %8.82 oy aldı.



CHP adayı TACETTİN KEPENEK ise %6.03 oyda kaldı.



Sivas İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Sivas YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.