Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı evinin önünde otomobiline binerken, saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı

Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Aracında uzun süre dövülen Yıldız, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan, kafatasında kırıklar oluşan Yıldız, ameliyata alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Yıldız'ın sol gözünde görme kaybı oluştuğu öğrenildi.

Sivas Ziraat Odası genel sekreteri saldırıda ağır yaralandı - 1

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin, çiftçilikle uğraşan K.T. ve H.T. olduklarını tespit etti.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan Kemal Temel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırının, yaklaşan Ziraat Odası seçimleri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle düzenlendiği öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, saldırıyı kınayarak, "Odanın seçim sürecine girdiği dönemde genel seklerimize yapılan bizleri derinden yaraladı. Suçluların bir an önce bulunarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan Bekir Yıldız kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi.

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