Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

'ta H.K. (47) yönetimindeki pikap ile A.Ç. (38) idaresindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Zımak köyü yakınlarında çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ağır yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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