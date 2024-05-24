Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Sivas'ta H.K. (47) yönetimindeki pikap ile A.Ç. (38) idaresindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Zımak köyü yakınlarında çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ağır yaralandı.



Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.