Sivas'ta muhtarın yazlık evi yandı: Kundaklama iddiası

Yangın sabah saatlerinde Sivas'ın Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Sugözü köyü Dağönü mezrasında meydana geldi.

Köyün muhtarı Şenol Demirci'ye ait olan ve genellikle yaz aylarında kullanılan evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sonrası jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede evin kapısının kırıldığı belirlendi. Kundaklama ihtimali üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.