Sivas'ta seyir halindeki araç yandı

Sivas’ta seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Sivas'ta seyir halindeki araç yandı

Edinilen bilgilere göre, Gürün ilçesinde Ahmet Küçükaslan idaresindeki hafif ticari araçtan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Küçükaslan, aracı yol kenarına çekerek müdahale etmek istedi. Araç yanmaya başlarken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekiplerince söndürülürken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

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