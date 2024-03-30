imsakiye

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sivas'ın İmranlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Arşiv

Sivas'ın İmranlı ilçesinde polis ekipleri, ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi, B.O. ve S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...