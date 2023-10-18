Sivas’taki kazadan acı haber (Muavin kurtarılamadı)

Sivas’ta yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, can kaybı sayısı 8’e yükseldi. Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede tedavi gören muavin Tuncay Tunay Kuş, kurtarılamadı.

Sivas’taki kazadan acı haber (Muavin kurtarılamadı)

’taki otobüs kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi.

İstanbul’dan 15 Ekim günü ’a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi.

Kazada, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri’deki hastanelerine kaldırıldı.

Sivas’taki kazadan acı haber (Muavin kurtarılamadı) - 1

MUAVİNDEN ACI HABER

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı.

Ölü sayısı 8’e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Tuncay Tunay Kuş’un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

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