Sivas’taki kazadan acı haber (Muavin kurtarılamadı)

MUAVİNDEN ACI HABER



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı.



Ölü sayısı 8’e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.



Tuncay Tunay Kuş’un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.