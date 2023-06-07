Sivil eğitim uçağı düştü

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.



Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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