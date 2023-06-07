Sivil eğitim uçağı düştü

İstanbul Atatürk Havalimanından kalkan sivil eğitim uçağı Nevşehir Tuzköy Havalimanına iniş sırasında motor arızası nedeniyle düştü. Alınan bilgilere göre, pilotlardan Hakan Zengin ve Hakan Göktür hafifte şekilde yaralandı.

Sivil eğitim uçağı düştü
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

Sivil eğitim uçağı düştü - 1

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...