SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

56'ncı SİYAD Ödülleri'ni kazananlar şöyle:



En İyi Film: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan



En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan



En İyi Senaryo: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan / Ebru Ceylan / Akın Aksu



En İyi Erkek Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Deniz Celiloğlu



En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Merve Dizdar



En İyi Kurgu: Kuru Otlar Üstüne - Oğuz Atabaş / Nuri Bilge Ceylan



En İyi Görüntü Yönetmeni: Kuru Otlar Üstüne - Cevahir Şahin / Kürşat Üresin



Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Hayat - Cem Davran



Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Ece Bağcı



En İyi Müzik: Karanlık Gece - Cansun Küçüktürk



En İyi Sanat Yönetimi: Kuru Otlar Üstüne - Meral Aktan



En İyi Uzun Metraj Belgesel: Kavur - Fırat Özeler



En İyi Kısa Belgesel: 8 Mart 2020 Bir Günce - Fırat Yücel



En İyi Kısa Film: Avrupa Fatihi - Onur Yağız



Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven



Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslarası Film: Güneş Sonrası - Charlotte Wells



Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet



Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü: Ayna Ayna - Belmin Söylemez



Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Aç Karnına Çıkmayalım - Yiğit Hepsev

KURU OTLAR ÜSTÜNE HAKKINDA



Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı. Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan ve Türkiye'ni Oscar adayı olan film, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.