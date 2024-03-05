SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne 9 ödül kazanarak geceye damga vurdu.

SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

 Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56. SİYAD Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde ’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödül kazandı. Dizdar ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Özcan Alper imzalı Karanlık Gece filmi, En İyi Müzik ödülünün sahibi oldu. Zeki Demirkubuz’un yönettiği Hayat filminden Cem Davran ise Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu - 1

56'ncı SİYAD Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

En İyi Film: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

En İyi Senaryo: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan / Ebru Ceylan / Akın Aksu

En İyi Erkek Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Deniz Celiloğlu

En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Merve Dizdar

En İyi Kurgu: Kuru Otlar Üstüne - Oğuz Atabaş / Nuri Bilge Ceylan

En İyi Görüntü Yönetmeni: Kuru Otlar Üstüne - Cevahir Şahin / Kürşat Üresin

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Hayat - Cem Davran

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Ece Bağcı

En İyi Müzik: Karanlık Gece - Cansun Küçüktürk

En İyi Sanat Yönetimi: Kuru Otlar Üstüne - Meral Aktan

En İyi Uzun Metraj Belgesel: Kavur - Fırat Özeler

En İyi Kısa Belgesel: 8 Mart 2020 Bir Günce - Fırat Yücel

En İyi Kısa Film: Avrupa Fatihi - Onur Yağız

Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven

Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslarası Film: Güneş Sonrası - Charlotte Wells

Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet

Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü: Ayna Ayna - Belmin Söylemez

Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Aç Karnına Çıkmayalım - Yiğit Hepsev

SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu - 2

KURU OTLAR ÜSTÜNE HAKKINDA

Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.

Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan ve Türkiye'ni Oscar adayı olan  film, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...