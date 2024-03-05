SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 56. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödül kazandı. Dizdar ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Özcan Alper imzalı Karanlık Gece filmi, En İyi Müzik ödülünün sahibi oldu. Zeki Demirkubuz’un yönettiği Hayat filminden Cem Davran ise Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
56'ncı SİYAD Ödülleri'ni kazananlar şöyle:
En İyi Film: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan
En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan
En İyi Senaryo: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan / Ebru Ceylan / Akın Aksu
En İyi Erkek Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Deniz Celiloğlu
En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Merve Dizdar
En İyi Kurgu: Kuru Otlar Üstüne - Oğuz Atabaş / Nuri Bilge Ceylan
En İyi Görüntü Yönetmeni: Kuru Otlar Üstüne - Cevahir Şahin / Kürşat Üresin
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Hayat - Cem Davran
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Ece Bağcı
En İyi Müzik: Karanlık Gece - Cansun Küçüktürk
En İyi Sanat Yönetimi: Kuru Otlar Üstüne - Meral Aktan
En İyi Uzun Metraj Belgesel: Kavur - Fırat Özeler
En İyi Kısa Belgesel: 8 Mart 2020 Bir Günce - Fırat Yücel
En İyi Kısa Film: Avrupa Fatihi - Onur Yağız
Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven
Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslarası Film: Güneş Sonrası - Charlotte Wells
Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet
Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü: Ayna Ayna - Belmin Söylemez
Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Aç Karnına Çıkmayalım - Yiğit Hepsev
KURU OTLAR ÜSTÜNE HAKKINDA
Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.
Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan ve Türkiye'ni Oscar adayı olan film, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.
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