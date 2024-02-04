Siyasette Can Atalay tartışması | Bahçeli: Krizin asıl mimarı Anayasa Mahkemesi

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa mitinginde açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik gelen eleştirileri de değerlendirdi. MHP Genel Başkanı, "Krizin asıl mimarı Anayasa Mahkemesidir" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar:

"Can Atalay hakkında Yargıtay kararı okunurken hiçbir adaba sığmayan protesto gösterileri demokratik bir gösteri olarak gösterilemez. AYM vesayetçi bir tutumla tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Nerede bir hain nerede bir suçlu varsa Türkiye'nin varlığına kim husumet besliyorsa AYM onların lehinedir.

TBMM Anayasa Mahkemesi'nin kararına boyun eğmeyerek söz konusu şahsın milletvekilliğini düşürmüştür. Krizin asıl mimarı Türkiye karşısındaki Anayasa Mahkemesidir. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç ortadadır. MHP'nin bu konudaki samimi çağrısı herkesçe bilinmektedir. Yargıtay kararının okunması anayasal bir zorunluluktur. Meclis'e hakaret etmek de millete ihanettir."



"ÖZGÜR BEY ATEŞLE OYNUYOR"



"Özgür Bey, sokağı adres gösteriyor, ateşle oynuyor, hezeyandan hezeyana geçiş yapıyor, sipariş konuşmalarla yıpranıyor, sözde darbe girişimine karşı mücadeleden bahsediyor.

Yasal ve anayasal bir prosedürün ikmalini darbe diye tanımlamak eğer cehalet değilse biliniz ki vatana, millet, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis'e hakarettir. Meclis'e hakaret etmek millete hıyanettir. CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, DEM'lenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. CHP'nin köküne ve kimliğine dönüş yapması demokrasi hayatımız adına da elzem bir ihtiyaçtır."