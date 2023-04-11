Siyasette HÜDA PAR polemiği | Bakan Soylu: Güvenlikle ilgili her şeyin takipçisiyim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanların milletvekili adayı gösterilmesini değerlendiren Bakan Soylu, tarihin en önemli seçimine gittiklerini dile getirdi. Bakan Soylu, "Bir şahıs meselesi değil Türkiye meselesi." dedi.

Bakanlık yetkileri ile seçim çalışması yürütmesine yönelik eleştirilere de cevap veren Bakan Soylu, siyasetin kendi kurallarının ve etiğinin olduğunu ifade ederek, "2018 seçimlerine de ben İçişleri Bakanı olarak girdim. Seçim güvenliğinde bir sorun yaşanmadı." diye konuştu.

HÜDA PAR POLEMİĞİ

HÜDA PAR'ın parti programındaki "eyalet sistemi ve özerlik " başlıkları ile Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediği iddiası uzun süredir tartışma konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.

Bakan Soylu, o tartışmalara ilişkin ise "İçişleri Bakanı olarak Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye sokabilecek her şeyin takipçisi olmak zorundayım." dedi.