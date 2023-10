Siyasilerden "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları

Cumhuriyet 100 yaşında.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Cumhuriyet'in banisi ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygıyla ve minnetle yad ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran milli iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.



Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara."

"BAĞIMSIZ BİR YÖNETİMİN TEMELİ ATILMIŞTIR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



"100 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin ilanıyla milletimizin kaderi değişmiş, bağımsız bir yönetimin temeli atılmıştır." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Cumhuriyet, her türlü imkânsızlıklara rağmen Türk Milleti’nin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız. Cumhuriyetin 100. Yılı’nı kutlamanın gururunu gönülden paylaşıyor, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere!" diyerek mesajını yayımladı.

"YAŞASIN CUMHURİYET YAŞASIN TÜRKİYE YÜZYILI"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya tarihinde görülmemiş bir mücadelenin, emsalsiz bir azim ve kararlılığın, sınırsız bir vatan ve millet aşkının en mümtaz eseri olarak kurulan Cumhuriyet'in 100. yılına erişmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Fahrettin Altun, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı kutlu bağımsızlık yürüyüşünü, tam 100 yıl önce bugün Milli Mücadele'nin sarsılmaz karargahı Ankara'da Cumhuriyet'i ilan ederek taçlandırdığını, işgal ve esaret girişimlerine karşı asla ve kata diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.



Türk milletine her türlü zulmü reva gören saldırıların da müstemlekecilikte kurtuluş ve huzur arayan her türlü fikrin de Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kahraman ecdadımızın gösterdiği bu azim ve kararlılık, nesiller boyu bizlere ve esaret altında tutulan bütün mazlum halklara ilham olmuştur. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, maziden atiye taşımayı bir şeref bildiğimiz bu azim ve kararlılık, milletimizi emin adımlarla kutlu bir geleceğe taşıyacak en büyük dayanağımızdır.



29 Ekim 2023 itibarıyla sadece bir asrı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu değil, nice başarılara koşacağımız, nice güzel yarınlara vasıl olacağımız bir devrin ilk gününün de heyecanını yaşıyoruz. Bugün, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, aziz milletimizin tam bir asırdır gösterdiği fedakarlığın ve emeğin sonuna kadar hak edilmiş karşılığı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını da ümit, sevinç ve büyük bir gururla aralıyoruz. Dünyanın adaletten ve hakikatten hızla uzaklaştırılmaya çalışılarak zulmün ve vahşetin pençesinde kıvrandığı, istikrarsızlık ve krizlerle dolu bir dönemde biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur ve kararlı liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz."



Altun, Türkiye Yüzyılı'nın, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan, huzur ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bu güzel vatanda ekonomiden dış politikaya, teknolojiden eğitime, sanattan spora her alanda 100 yıllık başarıları daha ileriye ve yeni zirvelere taşıyacakları bir geleceğin adı olduğunu aktardı.



Türkiye Yüzyılı'nın sadece hudutlar dahilinde değil, tüm dünyada barış, adalet, hakikat ve kardeşlik uğruna ortaya koydukları mücadeleyi muzaffer kılacakları bir istikbal demek olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:



"Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor ve bir ferdi olmaktan gurur duyduğum Türk milletinin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı."



BAKANLARDAN 29 EKİM MESAJLARI



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bakanlar da sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstiklal ve istikbalinden vazgeçmeyen atalarımızın canlarını feda ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz." diyerek "Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, #TürkiyeYüzyılı'mızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların umudu Türkiye Cumhuriyeti #100YAŞINDA!" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:



"Son büyük Türk devletinin ikinci yüzyılını #TürkiyeYüzyılı yapmak ve mazlum halklara umut olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sıkıya sarılan bir çınar, diğer yandan her alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet. Bu büyük mirasın emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirerek onu taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimiz’in zafere ulaşmasında vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Başladı Türkiye Yüzyılı!"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Esareti cesaretle yenmenin kararlılığıyla, istiklali istikbale dönüştürmenin inancıyla, nice imkansızlık içinde şanlı zaferimiz var edilip Cumhuriyetimiz kurulurken oradaydık. Kadındık, erkektik, gençtik, yaşlıydık… Millet sevdası, bayrak aşkıydık! Çalışarak oradan buraya geldik. Geçmişimizden aldığımız ilhamla bilimden sanayiye, eğitimden sağlığa, savunmadan ulaşıma yaşamın her alanında emek ve alınteriyle ülkemizin kalkınması adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda da çalışarak var olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatanı bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum." dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Maziden aldığımız birikimi atiye taşıyacağımız “Türkiye Yüzyılı” başlıyor." ifadelerini kullanarak "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yayımladığı mesajında "Cumhuriyet’i kurmak bir mücadeleydi, yaşatmak ise bir diğeri. Bu yüzyıllık mücadelede sana yapılanları, yaşananları aklından hiç çıkarma. 100 yaşına kolay gelmedin sen, sonraki asırlar için kendini hazırla. Bir asrın arkasında binlerce yıllık bir tarih yatıyor, bunu bil. 2053, 2071, 2123… Bu yol uzun, bu yol çetin. Ama sen yine de yürüyeceksin. Yorulursun, sendelersin belki. Belki düşersin. Başka seçeneğin yok, kalkıp devam edeceksin. Bir kişi neyi değiştirebilir ki diye sarsılırsa iraden, Cumhuriyet’in vücut bulmuş hali gelsin aklına. Mustafa Kemal’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaya uzanan o destansı yaşamı hatırla. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Eriştiğimiz bu ilk asır, önümüzdeki nice asırlara; başardıklarımızdan da öte nice büyük başarılara ilham olsun." ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümü’nü tüm farklılıklara rağmen aynı yazgıya ortaklık etmenin getirdiği ünsiyet ve bin yıllık mazimizden aldığımız ilham ile kutluyoruz." diyerek şöyle devam etti:



"Tarihte yaşadığı savaşlar ve tüm zorluklara rağmen her defasında kazandığı zaferlerle yeniden ayağa kalkmasını bilen bir milletin mensuplarıyız. Destansı dirilişiyle yeniden doğan milletimiz, tarih sahnesine ihtişamıyla girerek dünyanın gidişatında söz sahibi olacak ve bu coğrafyanın kaderini bir kez daha tayin edecek tekâmüle ulaşmıştır. İmkânsızı başaran mücadeleci bir milletin evlatları olarak bugün, Cumhuriyetin imkânlarıyla yeni bir ufkun şafağına bakıyoruz. Bu şafaktan doğan “Türkiye Yüzyılı” güneşiyle yolumuz açık ve aydınlıktır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak milletimizin ortaya koyduğu birlik ruhuyla köklü, güçlü, kucaklayıcı, insanlığın zihnini ve ufkunu açan muazzez bir Maarif Sistemi’ni; ilim, irfan ve fen sütunları üzerinden inşa ederek, “Türkiye Yüzyılı” gençliğini Cumhuriyetimizin kudretiyle yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılını hep birlikte, yürekten kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucularını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ilk günkü gururuyla bugün daha güçlü. Ve bugün, 100 yaş gibi gençlik yok!" diye mesaj yayımladı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz üretiriz, biz geliştiririz, #Cumhuriyet çok yaşar! Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye saflarında mücadele etmiş kahramanlarımızı, tarih boyunca bu vatan için can vermiş şehitlerimizi, cepheden cepheye koşmuş gazilerimizi, devletimize sadakatle hizmet etmiş devlet adamlarımızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi, ülkemizin kalkınmasına omuz vermiş emekçilerimizi, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, milletimizin derdine, sevincine ortak olmuş sanatçılarımızı, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan bilim insanlarımızı, toprağı işleyen çiftçilerimizi, Aziz Türk Milletine, ay-yıldızlı Türk Bayrağına, cennet Türk Vatanına, Şerefli Türk Devletine sevdalı herkesi şükranla anıyorum. Ne Tam Bağımsızlık iddiamızdan, ne muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden vazgeçeriz. Ne içerden, ne dışardan bu ülkeye diz çöktürmeye kalkanlara izin veririz. Ne kimseye boyun eğer, ne kimsenin peşinden gideriz. Kendi göbeğimizi kendimiz keser, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz. Biz Türk Milletiyiz. Tarihin en şerefli milletiyiz. Kıtalara adaletle, merhametle hükmettik. Mazlumlara el uzattık, mahzunlara, masumlara hep biz sahip çıktık. Bugün hak, hukuk tanımayan kuvvet sahipleri de, elbet yarın bizden yine adalet ve merhamet talep edecekler. Daha adil bir dünyayı biz kuracağız. Yeryüzünün çocuklarını neşeyle yeniden biz buluşturacağız. YaşasınCumhuriyet, Başlasın Türkiye Yüzyıl. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. 29 Ekim Cumhuriye tBayramı’mız ve Cumhuyetimizin 100. yılı kutlu olsun!" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Cumhuriyetimize değer katan köklü kurumlarımızla geçmişte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin hizmetindeyiz." dedi ve "Maziden atiye uzanan köklerimizle Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bundan tam bir asır önce çok büyük mücadeleler ve fedakarlıklar ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşına hep birlikte şahitlik etmenin haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz." diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Maziden atiye tüm dünyaya örnek bir biçimde Cumhuriyetimize yakışır mahiyette çalışmaya ve şanlı tarihimize büyük başarılar katmaya devam edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki da "Cumhuriyetimiz 100. yaşında" ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:

"Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyet’in ışığında Türkiye Yüzyılı’nda da üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yayımladığı mesajda "İstiklal, istikbal biziz… Ulaştıran, örnek olan, tarihe damga vuran 'efsane'yiz... Nice yılları kucaklayacak olan Türkiye'yiz!Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde asil milletimizin vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullanarak şu mesajı paylaştı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikamız ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü bir Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yayımladığı mesajında "Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" dedi.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Cumhuriyet’in 100. Yılını kutladı.



Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyılda, Hep Senin Yolunda…” başlığını kullandığı paylaşımını Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait görüntülerin yer aldığı bir video ile yayımladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın muazzam kıvancını ve müstesna kıymetini hak edilmiş bir milli gurur ile idrak ediyoruz. Aziz Atatürk’ün liderliğinde az zamanda çok büyük işler yapan milli mücadele kuşağı, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bir asır evvel cihana ilan ve ilam etmişlerdir. Cumhuriyet’in kuruluşu ve kurumsal içerik kazanması, aynı zamanda egemenliğin asıl ve asli sahibine aracısız geçişin de miladıdır. Geride kalan 100 yılın dikkatle muhasebesi yapıldığında görülecektir ki, Cumhuriyet hem fikir bazında hem de rejim ve idare şekli bakımından maşeri vicdanda kök salmıştır. Nitekim Cumhuriyet ilke ve hedefleriyle, halkın arzu ve amaçlarını taşıma ve temin etme niteliğiyle zorlu eşikleri aşmış, çetin imtihanlardan geçmiş, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle de gücüne güç eklemiştir.” dedi.



Türk milletinin bağımsızlık onuruna düşkünlüğünün tarihi bir gerçek olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

“Milli Mücadele’de gösterilen kahramanlık ve fedakarlık bu tartışılmaz ve tahrip edilemez milli gerçeğin nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran milli irade ve şuurun kaynağı tam bağımsızlığa duyulan eşi ve benzeri olmayan tarihsel bağlılıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin vicdan ve ruhunda mahfuz yaşama cevherini görmesini, bunu gün yüzüne çıkarmasını, müteakiben de kurtuluşun ana fikri haline getirmesini bilmiştir. Cumhurun mücadelesi ve müdahalesiyle Cumhuriyet doğmuştur. Bugün de cumhurla Cumhuriyet kenetlenmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın yol haritası çizilmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Aziz Atatürk’ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihi yolculuğuna devam edecek, önümüzdeki yeni yüzyıla Türkiye’nin mühür vurulacaktır. Hakimiyet milletindir, millet hükümettir, Cumhuriyet yönetimi de demokrasi sistemiyle hür ve müstakil varlığını muhafaza edecektir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet, Milli Mücadele’nin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Meydanlardaki zaferlerimizin ibra ve ifade haysiyetidir. Kısaca söylemek gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin şerefidir. Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyetimizin kuruluşu; umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde ve hareketsiz kalmış millet varlığına olan inancın ve atıl duran bu kudretten nasıl bir mücadele yöntemi ile sonuca ulaşılabileceğinin emsalsiz bir örneğidir. Emperyalizmin musallat olduğu, bununla mündemiç toplu cinayet ve mezalimlere maruz kalan gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan mazlum toplumlar için Türk milletinin geçmişteki kahramanlıkları mutlaka ilham kaynağı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü hayranlıkla ve hürmet duygularımla kutluyor, aziz milletimize ve devletimize ebedi saadetler diliyorum. İlk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu yolbaşçısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, muhterem silah ve ülkü arkadaşlarını, kurucu kahramanlarımızın her birisini, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı hayırlı olsun.”



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Yıllarca büyük mücadeleler verdikten sonra, tam bir asır evvel kuruluşu ilan edilen Cumhuriyetimiz bugün artık 100 yaşında!" diyerek şu mesajı paylaştı:



"7 düvele karşı verdiğimiz İstiklal Mücadelemizi, Cumhuriyet ile taçlandıran aziz milletimiz, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Unutulmamalıdır ki, emperyalist devletlerin haritaları, bölgemizin sınırlarını ve tüm dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde, milletimiz her türlü zorluğa rağmen bir ve beraber olarak, kararlılıkla destansı bir mücadele vermiş; neticede bu planları boşa çıkarmayı başarmıştır. 1923’te bir fidan olarak toprakla buluşturulan ve o günden bugüne nice kritik dönemlerden ve zorlu badirelerden geçen, fırtınalara direnen Cumhuriyetimiz, hamdolsun ki bugün 100 yıllık bir çınar olarak arz-ı endam etmektedir. Cumhuriyetimiz; dün son kaleydi, bugün de öyledir! Cumhuriyetimiz; yüz yıl önce mazlumların sığındığı güvenli limandı, bugün de yine öyledir. Cumhuriyetimiz; emperyalizmin planlarını dün boşa çıkarmıştı, bugün de bu planları boşa çıkaracak yegane kuvvettir. Bu minvalde; adaletten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, sınır güvenliğimizden dış politikaya varıncaya dek atmamız gereken adımları kararlılıkla atmalı; Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında “Yaşanabilir bir Türkiye”, “Yeniden büyük Türkiye” ve “Yeni bir Dünya”yı hep birlikte inşa etmeliyiz. İnanıyorum ki, ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle maddi kalkınma hamlelerimizi başarıyla gerçekleştirecek ve Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşıyacağız. Bu inançla; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden gazilerimizi ve ecdadımızı minnetle anıyorum. Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Nice yüz yıllara!"