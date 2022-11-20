Siyasilerden Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik başlatılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" için birçok siyasiden destek açıklaması geldi.

Siyasilerden Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları

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Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç açıklaması: Teröristlerin sığınakları, inleri başlarına yıkıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç açıklaması: Teröristlerin sığınakları, inleri başlarına yıkıldı

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen “Pençe Kılıç-Hava Harekatı”na birçok siyasiden destek
açıklamaları geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan siyasiler, teröre karşı birlik mesajı verdi.

KALIN: İSTİKLAL İÇİN HESAP ZAMANI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İstiklal için hesap zamanı” ifadelerini kullanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Suriye ve Irak’ın kuzeyinde operasyon başlatan kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir” notunu düştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bir gece ansızın hesap vakti” vurgusunu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin” dedi.

TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

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