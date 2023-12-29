Siyasilerden Süper Kupa tepkisi

Türk futbolunda 2023 yılı, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa kriziyle sona erdi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı maç, yaşanan sorunlar nedeniyle oynanamadı. Federasyon ve kulüplerin ortak kararıyla maç ertelendi. Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine yönelik siyasilerden de tepkiler geldi.
Siyasilerden peş peşe Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine destek ve Atatürk paylaşımları yapıldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir" ifadelerini kullandı. Çelik, Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlara da teşekkür etti.
Konuya ilişkin bir paylaşım da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini paylaşan Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise onurlu duruşları nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür etti.
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener de paylaşımında "Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
"Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız!" diyen Akşener, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel her iki takımın da Süper Kupa şampiyonu ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Yaşanan krizin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği önüne Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astı.
O anları sosyal medyadan paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.
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