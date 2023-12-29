Siyasilerden Süper Kupa tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise onurlu duruşları nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür etti.



İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener de paylaşımında "Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.



"Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız!" diyen Akşener, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel her iki takımın da Süper Kupa şampiyonu ilan edilmesi çağrısında bulundu.



Yaşanan krizin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği önüne Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astı.



O anları sosyal medyadan paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.