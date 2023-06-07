SMA'da gen tedavisi başlıyor | Koca: Hasta grubu belirlendi tedavi yakında başlayacak

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SMA hastası bebeklerin tedavisinde dünyada sınırlı sayıda merkezde uygulanan gen tedavisi Türkiye'ye geliyor.

Kabine sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailelerin yoğun olarak talep ettiği Zolgensma tedavisine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Koca, nadir hastalıklar için İstanbul'da sadece hücre ve gen terapileri uygulanacak bir hastane kurulacağını söyledi.

Hastanede bu hastalıklarda kullanılan ilacları üretecek bir tesis bulunacağını da duyurdu.

SMA Bilim Kurulu'nun faydası ispat edilmiş ilacın teminini sağladıklarını açıklayan Koca, "Gen terapisini SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti." dedi.



Etkili olduğu bir hasta grubu olduğunu da ifade eden Koca, "Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek." diye konuştu.

SMA konusunda son derece hassas olduklarını belirten Bakan Koca, "Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok." dedi.

ZOLGENSMA GEN TEDAVİSİ

Zolgensma gen tedavisi, 2 yaşından küçük bebeklerde 1 kez uygulanıyor. SMA'lı bebeklerin 2 milyon dolar tutarındaki tedaviyi görebilmeleri için Türkiye'de de birçok kampanya düzenlenmişti.

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI

Öte yandan diş hekimliği uygulamasının da 3 ilde pilot olarak başladığını duyuran Koca, "Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak." dedi.