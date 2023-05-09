SMA'lı bebek iki kez ölümden döndü

Doğuştan SMA Hastasıydı, önce depremde evleri hasar gördü, ardından kaza yapan ambulanstan sağ çıktı. Mucize bebek Yasmin Elif'in tedavisi için gerekli para toplandı.
Adana'da Vedat ve Hilal Salman çiftinin 20 ay önce Yasmin Elif isimli bebekleri dünyaya geldi. 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi koyulan bebek için kampanya başlatıldı.
Nisan ayında tedavi dönüşü Elif'i taşıyan ambulans kaza yaptı. Araç 4 takla attı, bebek ölümden döndü.
Salman çifti depreme de Adana'da oturdukları 19 katlı apartmanın 12. katında yakalandı. Evleri hasar gören aile bir yakınlarının yanına yerleşti.
Tüm bu zorlu süreçte Elif için gerekli 1 milyon 849 bin dolar olan ilaç parası toplandı.
Kampanyanın sonuçlanınca Elif'in yakınları komşuları kutlama yaptı. Renkli balonlar uçuruldu, "Elif kazandı" pankartı ile davullu zurnalı geçit töreni düzenledi.
Yasmin Elif tedavisi için Dubai'ye gidecek. Tedavisi 3 ay sürecek.