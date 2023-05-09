SMA'lı bebek iki kez ölümden döndü

Salman çifti depreme de Adana'da oturdukları 19 katlı apartmanın 12. katında yakalandı. Evleri hasar gören aile bir yakınlarının yanına yerleşti.



Tüm bu zorlu süreçte Elif için gerekli 1 milyon 849 bin dolar olan ilaç parası toplandı.



Kampanyanın sonuçlanınca Elif'in yakınları komşuları kutlama yaptı. Renkli balonlar uçuruldu, "Elif kazandı" pankartı ile davullu zurnalı geçit töreni düzenledi.



Yasmin Elif tedavisi için Dubai'ye gidecek. Tedavisi 3 ay sürecek.