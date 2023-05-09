SMA'lı bebek iki kez ölümden döndü

Adana'da yaşayan ve doğuştan SMA hastası olan Elif bebek, bir çok kez ölümden döndü. Önce depremde evleri hasar gördü. Ardından tedavi dönüşü Elif'i taşıyan ambulans kaza yaptı. Tüm zorluklara rağmen hayatta kalmayı başaran minik bebeğin tedavisi için gereken para da toplandı. Kentte davullu zurnalı kutlama yapıldı.

SMA'lı bebek iki kez ölümden döndü

Doğuştan SMA Hastasıydı, önce depremde evleri hasar gördü, ardından kaza yapan ambulanstan sağ çıktı. Mucize bebek Yasmin Elif'in tedavisi için gerekli para toplandı.

'da Vedat ve Hilal Salman çiftinin 20 ay önce Yasmin Elif isimli bebekleri dünyaya geldi. 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi koyulan bebek için kampanya başlatıldı.

Nisan ayında tedavi dönüşü Elif'i taşıyan ambulans kaza yaptı. Araç 4 takla attı, bebek ölümden döndü.

SMA'lı bebek iki kez ölümden döndü - 1

Salman çifti depreme de Adana'da oturdukları 19 katlı apartmanın 12. katında yakalandı. Evleri hasar gören aile bir yakınlarının yanına yerleşti.

Tüm bu zorlu süreçte Elif için gerekli 1 milyon 849 bin dolar olan ilaç parası toplandı.

SMA'lı bebek iki kez ölümden döndü - 2

Kampanyanın sonuçlanınca Elif'in yakınları komşuları kutlama yaptı. Renkli balonlar uçuruldu, "Elif kazandı" pankartı ile davullu zurnalı geçit töreni düzenledi.

Yasmin Elif tedavisi için Dubai'ye gidecek. Tedavisi 3 ay sürecek.

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