Soba yangını evi kullanılmaz hale getirdi

Isparta’da müstakil bir evde sobadan kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Soba yangını evi kullanılmaz hale getirdi

, merkeze bağlı Sidre Mahallesi 4321 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamide Hür Ata'ya ait evde sobadan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu yangın çıktı. Evden yoğun dumanın yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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