Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5271 Sokak’ta müstakil bir evde oturan Necla Kılıç, evde öğle saatlerinde sobayı yaktıktan sonra 2 aylık bebeği Ömer Can Kılıç'la ilgilenmek üzere diğer odaya gitti.

Bir süre sonra yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yatağı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sararken, Necla Kılıç, bebeği Ömer'i de alarak dışarı çıktı. Bu sırada uyuyan Necla Kılıç'ın ağabeyi Uğur Sarıtepe uyanıp, yangına hortumla müdahale etti.

Sarıtepe alevleri söndüremeyince evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

