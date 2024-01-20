Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5271 Sokak’ta müstakil bir evde oturan Necla Kılıç, evde öğle saatlerinde sobayı yaktıktan sonra 2 aylık bebeği Ömer Can Kılıç'la ilgilenmek üzere diğer odaya gitti.
Bir süre sonra yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yatağı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sararken, Necla Kılıç, bebeği Ömer'i de alarak dışarı çıktı. Bu sırada uyuyan Necla Kılıç'ın ağabeyi Uğur Sarıtepe uyanıp, yangına hortumla müdahale etti.
Sarıtepe alevleri söndüremeyince evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen Sarıtepe ile Necla ve Ömer Kılıç'a sağlık ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen komşularından bir kadın da ambulansa alınarak tedavi edildi.
Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
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