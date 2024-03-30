Sobadan sızan gaz zehirledi: Karı-koca öldü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Sanayide demirci ustası olan Şuayip ve eşi Havva Şenkaya’dan haber alamayan yakınları, çiftin kaldıkları eve gitti.

Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren yakınları, Şuayip ile eşi Havva Şenkaya'yı koltukta hareketsiz şekilde buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.