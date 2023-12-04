Sobayı benzin dökerek yakmaya çalışan anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne A.B.Ö’nün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.