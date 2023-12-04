Sobayı benzin dökerek yakmaya çalışan anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

Mardin’de benzin dökerek sobayı yakmaya çalışan bir kişi çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren A.B.Ö. isimli kadının 2 çocuğu ise yangında yaralandı.

Sobayı benzin dökerek yakmaya çalışan anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’in Savur ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken kullandığı benzinin parlaması sonucu çıkan yangında anne yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

İçören Mahallesi’nde yaşayan A.B.Ö. sobayı benzin dökerek tutuşturmaya çalıştı.

Benzinin parlaması nedeniyle çıkan yangında A.B.Ö. yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

Sobayı benzin dökerek yakmaya çalışan anne öldü, 2 çocuğu yaralandı - 1 Annenin öldüğü, çocukların yaralandığı olayda evde hasar meydana geldi

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne A.B.Ö’nün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen evde hasara yol açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...