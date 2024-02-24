Soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı

İstanbul Esenyurt’ta 12 yaşındaki bir çocuk bakkaldan soda aldığı esnada tanımadığı bir adam tarafından “Parkta sen mi benim kafama vurdun” denilerek yumruklandı. Çocuğun ailesi durumunda şikayetçi olurken kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

Soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı

Kıraç’ta öğle saatlerinde M.F.A. (12) soda almaya bakkala gitti.

M.F.A. bu sırada bakkala gelen bir kişi tarafından "Parkta sen mi benim kafama vurdun" denilerek yumruklanmaya başlandı.

Çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken şüpheli ise kaçtı. Yüzünden ve vücudundan morluklar ve darp izi olan M.F.A.’nın ailesi kaçan saldırganın yakalanmasını istedi.

PLATİN TAKILIYMIŞ

Çocuğun daha önceden kolundan ameliyatlı olduğu ve bu yüzden platin takıldığı öğrenildi.

Baba Esat Acar yaşananları anlatarak “Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat." dedi.

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