Soda almaya giden çocuğa yumruklu saldırı

Kıraç’ta öğle saatlerinde M.F.A. (12) soda almaya bakkala gitti.



M.F.A. bu sırada bakkala gelen bir kişi tarafından "Parkta sen mi benim kafama vurdun" denilerek yumruklanmaya başlandı.



Çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken şüpheli ise kaçtı. Yüzünden ve vücudundan morluklar ve darp izi olan M.F.A.’nın ailesi kaçan saldırganın yakalanmasını istedi.

PLATİN TAKILIYMIŞ



Çocuğun daha önceden kolundan ameliyatlı olduğu ve bu yüzden platin takıldığı öğrenildi.



Baba Esat Acar yaşananları anlatarak “Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat." dedi.