Soğuk algınlığı tehlikesi yayılıyor: 6 bin öğrenci okula gidemedi

Havaların soğumasıyla soğuk algınlığı vakaları artarken, en çok da öğrenciler etkilendi. Kent genelinde 6 bin öğrenci, geçen hafta hastalık nedeniyle okula gitmedi.

Okulları tatil edecek vaka sayısına ulaşılmadığını belirten Vali Erkan Kılıç, griple ilgili artışların devam ettiğini dile getirdi. Kılıç, "İlimizde de artış var ama bu artış da azalışa dönmeye başladı. Öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor" dedi.

Durumla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyleyen Kılıç, "Şu aşamada okulların tatil edilmesinin çok uygun olmadığını, çok ciddi anlamda bir salgının olmadığını, bu konuda beraberce değerlendirme yaptık" ifadelerini kullandı.

"TEDBİR İÇİN ÇOCUKLAR MASKE TAKABİLİR"

Vali Kılıç, bazı öğrencilerin de tedbir amaçlı okula gönderilmediğini vurgulayarak, "Griple alakalı biliyorsunuz; geçişi için 1 hafta, 10 gün tatil gerekir. Bu da uzun bir süre. Eğitimi de çok olumsuz etkileyecek bir durum" dedi.

Öte yandan okula gelemeyen 6 bin kişinin olduğunu belirten Kılıç, "Bunun da okulların kapatılmasını, eğitime ara vermeyi gerektirir bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Şu noktada daha çok ciddi bir şey yok. Bu dönemlerde devamlı bu tip vakalar olur" dedi.

Eğitime devam edeceklerini dile getiren Vali Kılıç, sempton gösteren ya da tedbir almak isteyen çocukların maske takabileceğini vurguladı.