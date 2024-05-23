Sokak hayvanları uyutulacak mı? (Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'nın ayrıntıları)

Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasa teklifinin içeriğini değerlendiren aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu binlerce kişi paylaşımda bulundu. Peki, sokak hayvanları uyutulacak mı? Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası maddeleri neler?

Sokak hayvanları uyutulacak mı? (Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'nın ayrıntıları)

AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor. İngiltere’deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı. AK Parti kaynakları, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.

Sokak hayvanları uyutulacak mı? (Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'nın ayrıntıları) - 1

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.

Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getiren, ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngören Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz 2021’de yürürlüğe girmişti. 

Yasa, sokak hayvanlarının da kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasını öngörüyor. 

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