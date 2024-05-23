Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? İşte sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum

Kamuoyunda "sokak köpekleri düzenlemesi" olarak da bilinen tasarıya ilişkin gelişmeler ardı ardına geliyor. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdi. İşte, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum...



AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.



Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.



TASARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?



Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.