Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında, pompalı tüfekle ateş edilen 2 sokak köpeğinden birinin ölmesi, diğerinin de yaralanmasıyla ilgili şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.



Polis, kimliğini belirlediği T.K.'yi (42) evinde gözaltına aldı.



Şüphelinin, olay günü pastaneye gönderdiği çocuğunun köpeklerin saldırısına uğradığını ve büyük korku yaşadığını, bunun üzerine öfkelenerek hayvanlara ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



T.K., gazetecilerin soruları üzerine, "Köpekler çocuğuma saldırdı. Büyükşehir Belediyesine telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını attım. Köpekler sahipsiz. 10-15 köpek var orada hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım" dedi.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında 4 gün önce bir kişi, 2 sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etmiş, köpeklerden biri ölmüştü. Bacaklarından yaralanan diğer köpek ise vatandaşlar tarafından araçla özel bir veteriner kliniğine götürülmüştü.



Mahalle sakinlerinden Kenan Çetin, gazetecilere, köpeklere ateş açan saldırgana yaklaştığında pompalı tüfeği göstererek kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü.