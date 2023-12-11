Sokak ortasında bacağından vuruldu

Olay, Esentepe Mahallesi Hareket Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. sokak ortasında kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği V.D. yere yığıldı.

Saldırgan kaçarken, V.D.'nin yakınları yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.D., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, sokakta incelmelerde bulunurken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.