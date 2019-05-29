Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajındaki sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan A.A.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.
Suriye uyruklu A.A.F. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli 26 Mayıs'ta emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen kişiye gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Bursa'da bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.