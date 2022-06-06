Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında dün akşam saatlerinde iddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi.

Araya girenlerden birinin yumruk attığı kişi, yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.



SINIR DIŞI EDİLECEK



Çevredeki kişi tarafından yumruk atılarak engellenen Suriye uyruklu Kerim Arnus (40), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arnus, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

