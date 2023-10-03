Sokakta oynuyorlardı: 3 kardeşten haber alınamıyor

"HİÇBİR İZ YOK"



Kaybolan çocukların babası Ayvaz Sağın, "3 tane çocuğum var. Çocuklarım dün saat 17.30 sıralarında buradan aşağı doğru ilerlemişler. O arada geriye dönmüyorlar. Yani gelmiyorlar. O yüzden arıyoruz. İnşallah bulunur. Görüntüde aşağılara gidiyorlar 3'ü beraber. O saatten sonra göremiyoruz. Bulamadık yani. Hiçbir iz de yok. Arıyoruz ama gören duyan hiç kimse yok. Şüphelendiğim hiçbir şey yok. Herkes sabahtan beri arıyor kadınlar bile. Bir tanesi görüp benzetse diyeceğiz ki. Gördüler benzettiler oldu ama o öyle de arayan olmadı. Daha önce hiç böyle bir kaybolma olayı olmadı. Zaten öğrenciler, bugün okula gitmedikleri için müdürleri de aradı. Müdürlerine de ilettik. Muhtarların hepsine bilgi verdik ama bir sonuç yok. 24 saati geçti şu an. 27-28 saate geldi. Ama bir sonuç alamadık. İnşallah buluruz. tek umudumuz bu zaten" dedi.