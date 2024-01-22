Sokakta yürüyenleri motosikletten taradılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün saat 13.00 sıralarında iddiaya göre motosikletli iki kişi, cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırımdaki kalabalığa doğru ateş ederek uzaklaştı.

Kurşunların isabet ettiği bir kişi, ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 5 kovan bulunurken park halindeki bir otomobile iki mermi isabet etti.