SoloTürk, Cumhuriyet Bayramı gösterisinin hazırlıklarına başladı

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi SoloTürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştireceği gösteri uçuşu için Ankara'da hazırlıklara başladı. Bugün Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştiren ekibimiz, yarın (28 Ekim) saat 17.00'de prova uçuşu yapacak. Pazar günü de saat 13.00'te Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Tüm halkımız davetlidir" denildi.