Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

SoloTürk, Cumhuriyet Bayramı gösterisinin hazırlıklarına başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SoloTürk'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştireceği gösteri uçuşu için Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

SoloTürk, Cumhuriyet Bayramı gösterisinin hazırlıklarına başladı

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi SoloTürk, 'nda gerçekleştireceği gösteri uçuşu için 'da hazırlıklara başladı. Bugün Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştiren ekibimiz, yarın (28 Ekim) saat 17.00'de prova uçuşu yapacak. Pazar günü de saat 13.00'te Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Tüm halkımız davetlidir" denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...