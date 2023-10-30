Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert'in gösterisi sosyal medya gündeminde (Yarbay Emre Mert kimdir?)

SOLOTÜRK’ün efsane pilotu Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet’in 100. Yılında son gösterisini yaparak SOLOTÜRK’teki görevini tamamladı. Emre Mert'in görüntülerine binlerce yorum ve beğeni geldi. Peki, Yarbay Emre Mert kimdir?

SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert'in gösterisi sosyal medya gündeminde (Yarbay Emre Mert kimdir?)

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan, Hava Pilot Binbaşı Emre MERT, Maltepe Askeri Lisesinden mezun olduktan sonra, Hava Harp Okulunu kazandı. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamladıktan sonra pilotaj eğitimi aldı. Yaklaşık 2 yıllık uçuş eğitiminin ardından, 2005 yılında Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında pilotaj eğitimini tamamladı, dönem birincisi olarak mezun oldu.

2019 yılına kadar çeşitli ve zorlu hava operasyonlarında görev aldı. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterindeki modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, Türk pilotlarının sahip olduğu manevra yetenekleriyle beraber, yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunmak amacıyla 2011 yılında kurulan SOLOTÜRK akrobasi gösteri ekibine katıldı.

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