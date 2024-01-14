Solunum yolu enfeksiyonları arttı | Kalabalık ortamlarda maske uyarısı

Geçmeyen öksürük, yüksek ateş, halsizlik...

Son dönemde grip, Covid-19 ve influenza vakaları arttı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "Neredeyse iki katına çıkan bir vaka artışı var. Sadece erişkinleri değil, çocukları da maalesef etkileyip yatırıyor." açıklamasında bulunurken peş peşe gelen viral enfeksiyonlara karşı da uyarıda bulundu.

Köksel, "Kişi önce Covid-19'u geçirip ardından influenza A'yı geçirebiliyor. Ya da influenza A'yı geçirip peşine Covid-19 olabiliyor. Bu sene maalesef influenza A sadece üst solunum yollarına lokalize kalmıyor. Birçok vakada akciğerlere indiğini görüyoruz. Bu oldukça ağır bir klinik tablo. Ve bu hastaları bazen oksijen ihtiyaçları arttığı için hastaneye yatırmak durumunda kalıyoruz." dedi.

"AŞILARIN YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Uzmanlar hastalık belirtileri görüldüğünde kişilerin doktora başvurmasının bulaşı önleyebileceğini ve hastalığın seyrini olumlu etkileyebileceğini söylüyor.



Toplu taşıma, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlarda maske takması da önemli.

Köksal, "Maske, mesafe ve kişisel hijyen. Ellerin yıkanması, hapşırırken, öksürürken avuçla değil, kolla ya da maskeli olduğumuz için zaten etrafa zarar vermeyeceğiz. Bu şekilde yaparak bulaşı azaltabiliriz. Aşılar bakın Covid-19'da da influenzada da yani gripte de aşılar ölümü kesinlikle engelliyor. Aşı olan kişiler influenzayı aldıkları zaman virüsü aldıkları zaman hastalığı çok ağır geçirmezler adeta üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirirler."

