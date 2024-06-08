Somali’de terör saldırısı: Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin El-Dheer kentinde gerçekleştirilen terör saldırısınınen güçlü şekilde kınandığını belirterek, Somali halkına başsağlığı diledi.

Somali’de terör saldırısı: Dışişleri'nden kınama

’nin El-Dheer kentindeki saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınanırken, Somali halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin El-Dheer kentinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. , terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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