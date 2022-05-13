Soma'nın acısı 8 yıldır dinmiyor

Soma faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında hayatını kaybeden 301 madenci için anma etkinlikleri düzenlendi.

Saat 10.00'da, Soma'daki Maden Şehitliği ve Anıtı'na gelen Maden-İş sendikası üyeleri, mezarlara karanfil bırakıp dua etti.

Sendika üyelerinin yanı sıra ölen madencilerin yakınları da sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa geldi, Kur'an-ı Kerim okudu.

''UMUDUMUZ VAR''



Oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden İsmail Çolak, 8 yılın kendileri için zor geçtiğini ve acısının hala ilk günkü gibi olduğunu söyledi.



Baba Çolak, ''Bizim verdiğimiz adalet mücadelesi, çocuklarımızla birlikte göçük altında kaldı'' diyerek davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Dava sürecine ilişkin de konuşan Baba Çolak, ''Mahkemelere güvenimiz kalmadı ama umudumuz var'' diyerek sözlerine şunları ekledi:



''Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamının sorumlularının hiçbirinin tutuklu olmadığı bir süreç yaşıyoruz ama bizi savunan avukatlar tutuklandı. Avukatlarımıza da selam gönderiyoruz"



''İÇİM YANIYOR''



Faciada oğlu İbrahim Duman'ı kaybeden Zehel Duman da, "Her zamanki gibi burukluk hissediyorum. Adalet yok, katiller dışarıya çıktı'' diyerek dava sürecine ilişkin tepkisini gösterdi.