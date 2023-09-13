Son 3 ayda 37 bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuşuyor.



Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Yerlikaya, son 90 gün içinde 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 terör eyleminin engellendiğini söyledi.

Yerlikaya, aynı süre içinde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenlendiğini ve 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONLARI

Organize suç örgütleri ile mücadeleye de değinen Bakan Yerlikaya, 92 operasyonda gözaltına alınan 1762 şüpheliden 430'unu tutuklandığını, 203 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız." ifadelerini kullandı.